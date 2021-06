Analyse: Derfor turde ingen tale om betændt spionage-sag på Borgen

Det virkede som en kollektivistisk form for befrielsens øjeblik. Pludselig kunne Folketingets partier tale reformpolitik uden at være bundet af coronakrisens altdominerende spændetrøje.

Reformdiskussionerne var pludselig tilbage i den politiske samtale på Borgen. Under afslutningsdebatten varslede statsminister Mette Frederiksen et reformefterår med et tiårssigte, Radikale Venstre varslede et muligt økonomisk reformsamarbejde med Venstre, og venstrefløjen varslede et opgør om det sociale sikkerhedsnet, når der efter sommeren indkaldes til forhandlinger om en ny kontanthjælpsreform.