Dansk Folkeparti mister sin første og eneste borgmester. Læsøs borgmester, Karsten Nielsen, har skiftet Dansk Folkeparti ud med Venstre, fortæller han til DR. Skiftet sker forud for kommunalvalget 16. november, hvor han vil øge sine chancer for et genvalg.

»Der er lidt egoisme i det set fra min og Læsøs side. Det er den vurdering, jeg har taget. Men den har ikke været let at træffe. Jeg har ikke sovet meget i nat, fordi jeg vidste, at jeg skulle have en samtale med Kristian Thulesen Dahl«, siger han.

»Hvis jeg skal fortsætte i kommunalbestyrelsen efter det her kommende valg, så ser jeg de bedste chancer for mig selv og for Læsø hos et lidt større parti end DF. Vi kan ikke drive en kommune uden at have en fin forbindelse til Christiansborg«, siger han til DR.

Venstres ledelse på Læsø bakker op om, at Karsten Nielsen bliver spidskandidat på øen. Det fortæller viceborgmester Tobias Bich Johansen (V) til DR.

Karsten Nielsen har været borgmester siden 2018, hvor han blev den første borgmester hos Dansk Folkeparti, hvis man fraregner, at Carl Christian Ebbesen har været kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune. Ved kommunalvalget i 2017 blev Dansk Folkeparti det fjerdestørste parti med 223 valgte i byråd landet over. Efterfølgende har medlemmer i lind strøm forladt partiet, der havde et dårligt valg til Folketinget og Europa-Parlamentet i 2019 og siden er faldet yderligere i meningsmålingerne.

ritzau