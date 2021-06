S-leder anerkender sit partis problem med krænkelseskultur

Socialdemokratiet har et problem med sexisme og krænkelseskultur.

Det erkender Jan Juul Christensen, partisekretær i Socialdemokratiet, efter at Berlingske i weekenden bragte historien om syv kvinder, der har oplevet seksuelt grænseoverskridende adfærd fra en tidligere mandlig ansat i partiet.

Som partisekretær er han den ledende organisatoriske medarbejder Socialdemokratiets sekretariat. Og han fungerer som den daglige administrative leder i organisationen.

»Det er tydeligt, at når der kommer sager frem, og jeg kan heller ikke afvise, at der vil komme flere fremadrettet, så har vi et problem. Det tager tid, før alle i hele partiet forstår alvoren i det her. Vi har behov for at arbejde med det her og sætte fokus på det, og det synes jeg, at vi er i gang med at gøre«, siger Jan Juul Christensen.

En af de syv kvinder, der er stået frem, er en tidligere praktikant i partiet. Hun kritiserer blandt andet partiledelsen for ikke at handle over for den pågældende medarbejder. Socialdemokratiet afviser at have håndteret klagerne forkert.

»Der blev handlet på sagen, dengang den kom til ledelsens kendskab«, siger Jan Juul Christensen med henvisning til efteråret 2020. »Det fremgår tydeligt i Berlingskes artikel, at den tidligere praktikant ikke syntes, at sagen blev håndteret tilfredsstillende, og det er jeg selvfølgelig ked af. Men der blev handlet ud fra de redskaber, der er i den personalepolitiske værktøjskasse. En del af de andre ting, som er kommet frem, er nye for os og for mig. Det samlede billede, der er fremme i Berlingske, er ikke et, som vi har været vidne om i efteråret i forbindelse med den pågældende personalesag«, siger han.

Den pågældende mands ansættelse i partiet sluttede med en frivillig fratrædelsesordning. Jan Juul Christensen vil ikke sige, om den pågældende mand blev fyret, men siger, at »en frivillig fratrædelse er frivillig«.

Ritzau har henvendt sig til Statsministeriet for en kommentar fra statsminister og S-formand Mette Frederiksen. Statsministeriet henviser til partiet, da det drejer som en partisag.

ritzau