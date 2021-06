Før dagens forhandlinger: Venstre vil have Danmark genåbnet helt

Artiklen er opdateret kl. 13.04 med kommentar fra Sophie Løhde.

Danmark skal genåbne helt lige om lidt. Mundbindet skal væk. Og caféer og restauranter skal have lov til at have åbnet i længere tid end til klokken 23, hvis det står til Venstre. Sådan lyder det fra Venstre før onsdagens forhandlinger.

»Vi står i den bizarre situation lige nu, at vi har strammere restriktioner end sommeren sidste år, selv om der nu er 40 procent af danskerne, som enten har fået deres første vaccinestik eller er færdigvaccineret«, siger politisk ordfører Sophie Løhde og henviser til, at ingen var vaccineret i sommeren 2020:

»Det er glædeligt, at vi om et øjeblik rammer den vigtige milepæl i epidemihåndteringen, at alle over 50 år, som ønsker det, har fået deres første stik, og i den situation skal Danmark genåbne. Vi skal tilbage til der Danmark, vi kender. Alle restriktioner skal fjernes«.

Der skal ifølge