Vi slipper ikke for coronapasset lige foreløbigt

Coronapasset består og er et nøglepunkt i den fortsatte åbning af vores samfund.

Det fastslår justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde om en ny genåbningsaftale kort efter klokken fire torsdag morgen.

Coronapasset er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for det seneste halve år eller har en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel.

Knap en tredjedel af den danske befolkning er vaccineret mod coronavirus.

Forud for forhandlingerne modtog partierne et notat, hvor Statens Serum Institut med de nuværende restriktioner forventer et kraftigt fald i antallet af smittede fra slutningen af juni.

Ifølge instituttet vurderes coronapasset "fortsat at have en stor betydning for incitamentet til at blive testet" samt "på at mindske risikoen for smitte generelt".

- Coronapasset bliver stille og roligt udfaset. Det kan man så godt leve med, fordi det samtidig betyder, at man må andre ting, siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på pressemødet tidligt torsdag morgen.

Af aftaleteksten fremgår det, at udfasningen af coronapasset vil begynde allerede fra mandag de steder, hvor der er mindst smitterisiko.

Det gælder blandt andet på biblioteker, i fritids- og foreningsaktiviteter - eksklusive idræt - samt i folkeoplysning.

Derefter sker der en gradvis udfasning af kravet om coronapas på de steder, hvor der er større smitterisiko, henimod den 1. september, hvor kravet bortfalder.

Dog vil man fortsat skulle fremvise coronapas indtil den 1. oktober i nattelivet samt i forbindelse med udendørs arrangementer med flere end 2000 siddende tilskuere og indendørs stående arrangementer.

- Det er vigtigt, at vi fortsat overvåger smitten og slår ned på lokale smitteudbrud, så vi bevarer epidemikontrollen. Her er coronapas et vigtigt redskab, og udfasningen af coronapas vil derfor ske gradvist henover sommeren, udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Særligt de blå partier havde presset på for at få coronapasset helt afskaffet på nær i nattelivet og ved store forsamlinger samt ved rejser ind og ud af Danmark.

Den nye aftale er indgået mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

ritzau