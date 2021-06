Balladen i Dansk Folkeparti kan på forunderlig vis ende positivt for Kristian Thulesen Dahl

Når truget er tomt bides hestene. Og således også i det kriseramte Dansk Folkeparti.

Interne mails lækket til Politiken har den forgangne uge blotlagt et åbenlyst magtopgør mellem flere af partiets ledende skikkelser.

DF-profilen Martin Henriksen, der frem til valget i 2019 tegnede partiets udlændingepolitiske linje, har på sociale medier angrebet en kvindelig sundhedsmedarbejder iført tørklæde i gang med at vaccinere statsministeren. Henriksen var utilfreds med at statsministeren ifølge ham lavede et »reklameindslag for islam« med en kvinde, der ifølge Henriksen bar et »shariatørklæde«.