Et billede af Mette Frederiksens vaccination fik DF-profil til at fare i blækhuset. Nu blander S-ordfører sig

Da statsminister Mette Frederiksen (S) modtog sin første covid-19 vaccine i Øksnehallen, København, blev det for meget for Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Han proklamerede på Facebook, at han ikke havde lyst til at blive vaccineret af en kvinde med tørklæde ligesom statsministeren. Den udtalelse møder kritik fra S-ordfører Rasmus Stoklund.