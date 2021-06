DF-profil vil tilbage på Christiansborg

Dansk Folkepartis Peter Kofod, der er medlem af Europa-Parlamentet, stiller op til Folketinget ved næste valg.

Det siger han i et interview med Jysk Fynske Medier.

»Jeg søger en kreds og har ambitionen om at stille op til folketingsvalget, uanset hvornår det kommer. Sagen er, at med den situation partiet befinder sig i, synes jeg, det vil være godt at være på Christiansborg igen, og der melder jeg mig selvfølgelig klar«, siger han til mediet.

Peter Kofod sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2015 til 2019 og blev anset som en ung stjerne i partiet.

Da han offentligt støttede sin ven Anders Vistisens krav om at blive partiets spidskandidat valgte partiledelsen dog at insistere på, at han selv blev spidskandidat. Ved valget til EU-Parlamentet blev Dansk Folkeparti mere end halveret og endte med kun at få et enkelt mandat. Dermed røg Anders Vistisen helt ud, og Peter Kofod røg til Bruxelles.

»Bliver jeg ikke valgt til Folketinget, sidder jeg selvfølgelig perioden ud i parlamentet. Jeg synes ikke, det er at rende af pladsen, men for mig har det centrale i politik altid været arbejdet i Folketinget, fordi det er nært på den virkelighed, vi lever i. Og så er det rigtigt, at det ikke var min plan, at jeg skulle i Europa-Parlamentet, men jeg vil også sige, at Dansk Folkeparti har fået meget ud af det«, siger Peter Kofod til Jysk Fynske Medier.

I 2020 blev han valgt ind i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse med 152 stemmer, betydeligt flere end den, der fik næstflest.

Det skete på en platform, hvor han kritiserede ledelsen af partiet.

»Jeg tror ikke på, at vi bare skal genrejse Dansk Folkeparti. Jeg tror på, at vi skal gennemreformere det parti, vi har«, sagde han forud for landsmødet.

Senest har Peter Kofod været del af en intern konflikt i hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti. Lækkede mails viser, at han har kritiseret medlemmet Martin Henriksen for blandt andet at angribe statsministeren for at blive vaccineret af en kvinde med slør.

»Først vi jeg sige, at læk er totalt uacceptabelt. Jeg blev utrolig chokeret og såret over, at nogen har følt behov for at lække fra en lukket diskussion i hovedbestyrelsen. Jeg mente, hvad jeg skrev – det var bare en intern diskussion«, siger Peter Kofod til Jysk Fynske Medier.

Peter Kofod blev i 2015 stemt ind i Folketinget med 3336 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds.

ritzau