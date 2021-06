Nu kan Lars Løkke Rasmussen indsamle vælgererklæringer

Valgnævnet har godkendt navnet på tidligere statsminister og tidligere formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussens, parti, Moderaterne.

Dermed kan partiet begynde at indsamlet vælgererklæringer, skriver sekretariatsleder for partiet Jakob Engel-Schmidt på Twitter.

»Så har Valgnævnet godkendt partinavnet ’Moderaterne’. Indenrigsministeriet har startet indsamlingen af underskrifter, og alle skal være meget velkomne«.

»Omvendt forstår jeg også godt, hvis folk vil vente på, at partiprogrammet offentliggøres efter kommunalvalget«, skriver han.

Lars Løkke Rasmussen mistede magten ved folketingsvalget i 2019. Efter et hårdt opgør i Venstre samme efterår forlod han posten som formand for Venstre efter et tungt pres fra baglandet.

Efterfølgende forlod han partiet helt og har startet Moderaterne. Partiet har som mål at favne midten i dansk politik for at holde yderfløjene fra indflydelse.

Da han navngav partiet på grundlovsdag beskrev han det således:

»Et moderat parti, der kan fryse stillingskrigen mellem rød og blå blok op. Et moderat parti, der forstår sådan for alvor, at stilstand i en verden, der bevæger sig fremad, er lig med tilbagegang«.

»Et moderat parti, der tør tage de svære diskussioner og ikke lader sig styre af den øjeblikkelige folkestemning«.

Til Altinget har Lars Løkke Rasmussen understreget, at partiet vil være styret af ham og hans politik:

»Det er med afsæt i de værdier, som jeg står for. Og den ramme er ikke til diskussion«, sagde han tidligere til mediet.

Det kræver for nuværende 20.182 vælgererklæringer at blive opstillingsberettiget til Folketinget for et parti. Det svarer til en 175.-del af alle gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg.

En vælgererklæring varer 18 måneder, og Moderaterne skal altså inden næste folketingsvalg krydse 20.182 af slagsen.

ritzau