Ny liste for hovedstaden: Her tjener gymnasieelevernes forældre mest – og her tjener de mindst

En ny analyse fra tænketanken Kraka kortlægger, hvor i hovedstadsområdet gymnasieeleverne med de mest velhavende forældre har hjemme. Det er højaktuelt, fordi et flertal i Folketinget har besluttet, at forældrenes indkomst fra skoleåret 2023/2024 skal være afgørende for, hvordan eleverne fordeles mellem gymnasierne.

»Der er stor forskel på forældrenes indkomst på tværs af gymnasierne. Og det er netop forældrenes indkomst, der fremadrettet kan få stor betydning for elevsammensætningen«, siger økonom Thomas Wilken.

I hovedstadsområdet er formålet at modvirke polarisering. Derfor kan gymnasierne fremover blive pålagt, at optaget af elever skal afspejle bestemte indkomstgrupper i samfundet. Det kan for eksempel være, at 25 procent af eleverne skal have forældre med lav indkomst, 45 procent forældre med en mellemhøj indkomst og 30 procent forældre med en høj indkomst.