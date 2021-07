Enhedslisten vil have kortere arbejdsuge på finansloven

Enhedslisten går ind til efterårets finanslovsforhandlinger med et krav om, at der skal afsættes 50,5 millioner kroner til et forsøg med en arbejdsuge på 30 timer.

Det fortæller Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velásquez.

»I årtier har vi haft en umættelig vækst og produktivitet, som er gået ud over det gode liv. Og selv i det offentlige har konkurrencestaten presset medarbejderne så hårdt, at det ikke er unormalt at se folk gå ned med stress. Det går både ud over vores arbejdsmiljø generelt, men det rammer også vores samfund«, siger hun.

50 millioner skal gå til, at op til 40 ansatte i ti kommuner kan arbejde 30 timer om ugen uden at gå ned i løn, og uden der kommer færre kolleger. En halv million skal gå til vurdering og afrapportering af forsøgets resultater.

Forsøgsperioden skal være på to år, og der skal løbende måles på blandt andet trivsel, arbejdsmiljø og både psykisk og fysisk sundhed hos de ansatte.

»Det her er et af vores vigtige krav til finansloven«, siger Victoria Velásquez.

Går projektet godt, skal det bredes ud, mener Enhedslisten.

»Vi håber, at flere kommuner vil lade sig inspirere til at indføre det og måske også andre steder i det offentlige«, siger beskæftigelsesordføreren.

Socialdemokratiet er knap så overbevist om, at forsøget skal på finansloven.

»Vi anerkender, at det er et ønske fra Enhedslisten, men jeg tror ikke, at det bliver et socialdemokratisk ønske til finansloven. Vi vil gerne have, at det er drevet af arbejdsmarkedets parter og ikke politisk drevet«, siger Henrik Møller, der er partiets beskæftigelsesordfører.

Han fastslår dog, at man bør følge udviklingen i kortere arbejdsuger, og mener også, at der kan være nogle perspektiver i det.

30 timer har været foreslået før

Det er ikke første gang, at en kortere arbejdsuge er på den politiske dagsorden.

I 2015 foreslog Alternativet, at man satte arbejdsugen ned til 30 timer, og at de ansatte skulle gå tilsvarende ned i løn.

Enhedslisten har også i 2016 præsenteret et regnestykke, der viser, hvordan man får råd til en arbejdsuge på 30 timer.

I deres model ville lønmodtagere ved fremtidige overenskomstforhandlinger kunne veksle højere løn til kortere arbejdstid. Den model skulle indfases over de næste 21 år.

ritzau