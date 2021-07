Socialdemokratiets boligordfører har i årevis lejet sin andelsbolig ud, selvom hun ikke måtte

Socialdemokratiets boligordfører, Tanja Larsson (S), har i en længere årrække lejet sin andelsbolig i København ud, selv om det er i strid med hendes boligforenings vedtægter.

Det beklager hun nu over for Ekstra Bladet.

»Jeg har en andelsbolig i København, som jeg har fremlejet til nogle andre, som bor der, i for lang tid«, lyder det i et skriftligt svar til mediet.

»Det er ikke i orden, og det beklager jeg. Og jeg vil nu hurtigst muligt bringe orden i sagerne«, understreger hun.

Sideløbende har Tanja Larsson selv haft fast bopæl i Stevns Kommune på Sydsjælland.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fremgår det af boligordførerens andelsboligforenings vedtægter, at man højst må være fraflyttet sin lejlighed i to år ad gangen, mens man fremlejer den.

I vedtægterne står der, at hvert medlem af andelsboligforeningen er forpligtet til at bruge sin bolig, og at bestyrelsen kun tillader udlejning, når andelshaveren af særlige grunde må flytte midlertidigt.

Men Tanja Larsson skulle ifølge Ekstra Bladet slet ikke have søgt bestyrelsens godkendelse af fremlejen af hendes lejlighed i hovedstaden. Det har bestyrelsen bekræftet over for mediet, som desuden skriver, at Tanja Larsson skulle være flyttet fra sin lejlighed tilbage i 2016.

Ekstra Bladet har forsøgt at finde ud af, hvad boligordføreren konkret har tænkt sig at gøre for at bringe orden i sagerne, men det har indtil nu været forgæves.

Tanja Larsson flyttede i 2016 til Stevns for at kunne stille op og blive valgt ind i kommunalbestyrelsen på Stevns. I 2019 overtog hun Henrik Sass Larsens mandat i Folketinget, hvor hun siden har repræsenteret Faxekredsen.

ritzau