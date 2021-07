S-boligordfører sælger lejlighed efter regelbrud

Socialdemokratiets boligordfører, Tanja Larsson, sælger sin andelslejlighed i København, efter at Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan hun har lejet den ud i strid med reglerne i andelsforeningen.

Det oplyser hun til Ekstra Bladet.

I reglerne for andelsforeningen står, at man ikke må være fraflyttet en lejlighed i foreningen mere end to år ad gangen, hvis den skal fremlejes. Alligevel er den ifølge Ekstra Bladet registreret i CVR-registret som fremlejet og ejet af Tanja Larsson på femte år.

Udlejningen var ifølge Ekstra Bladet også i strid med Københavns Kommunes bopælspligt.

Den socialdemokratiske boligordfører beklagede i første omgang og ville bringe orden i tingene. Mandag har hun oplyst, at lejligheden i København sættes til salg.

Tanja Larsson flyttede i 2016 til Faxe på Sjælland, hvor hun først stillede op til kommunalbestyrelsen og siden Folketinget. Hun blev medlem af sidstnævnte, da Henrik Sass Larsen (S) nedlagde sit mandat.¨

»Ventelisten bugner«

Et anonymt medlem af boligforeningen har udtrykt sin harme over for Ekstra Bladet:

»Der er meget strenge vedtægter her i foreningen, og ventelisten bugner med håbefulde unge, som desperat mangler en bolig, siger vedkommende.

»Imens råder hun bare over sin egen lejlighed, selv om hun har været væk – og lokalt bosiddende i sine forældres ejendom i Faxe i årevis«.

I forbindelse med afsløringen af boligordførerens andelslejlighed har Ekstra Bladet været gennem boligordførerens opslag på sociale medier.

På Facebook har Tanja Larsson ifølge avisen udtryk sin utilfredshed over, at »danskere med almindelige indkomster« har svært ved at få råd til at bo i de danske storbyer, fordi der er for meget rift om boligerne.

Også Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har givet udtryk for, at det er behov for, at politikerne tager mere styring med udviklingen på boligmarkedet, fordi det er blevet svært at finde et sted at bo i København med en almindelig indkomst.

ritzau