SF vil afsætte milliarder til lønstigninger i kvindefag

SF vil lave en ligelønslov. Den skal sikre lønstigninger i såkaldte kvindefag og gøre op med tjenestemandsreformen fra 1969.

Meldingen kommer, mens sygeplejerskerne strejker på syvende uge for at løfte lønnen.

Partiet vil årligt afsætte to milliarder kroner til formålet«, siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

»Sygeplejerskerne og de mange andre ansatte i de traditionelle kvindefag spiller en nøglerolle i vores samfund.

»De bør selvfølgelig have en løn og nogle arbejdsvilkår, der afspejler den kæmpestore indsats, de yder hver evig eneste dag for at få samfundet til at hænge sammen«, siger Pia Olsen Dyhr.

Ud over sygeplejerskerne vil SF også bruge pengene på pædagoger og sosu-assistenter.

SF vil finansiere ligelønsloven med en formueskat på 0,5 procent på en del af de formuer, der overstiger fem millioner kroner. Partiet mener, det er den mest retfærdige finansiering.

»Vi har tidligere haft en langt højere formueskat i Danmark«, siger Pia Olsen Dyhr.

Ud over en ligelønslov vil SF nedsætte en lønkomité. Den skal komme med anbefalinger til lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked.

Ifølge Pia Olsen Dyhr kan to milliarder gennem ti år være med til at løse lønuligheden i den offentlige sektor.

Pengene skal afsættes politisk, men det er arbejdsmarkedets parter, der skal fordele dem, mener hun.

»Det synes jeg ikke, vi politikere skal blande os i. Men vi skal sørge for en pulje, der retter op på den uligeløn, der er«.

SF kom med samme forslag i 2007. Alligevel har Dyhr en forventning om denne gang at kunne komme igennem med det.

»Den politiske balance og virkelighed er anderledes i Danmark i dag, hvor vi har et rødt flertal. Så burde det være muligt at løse det«, siger hun.

Enhedslisten er kommet med et lignende forslag. Politisk ordfører Mai Villadsen er glad for, at SF også byder ind.

»Men vi mener, der skal findes flere penge. Konkret foreslår vi at finde fem milliarder gennem forhandlinger«, siger hun.

Partiet har selv foreslået at finansiere puljen ved at lave en aktieomsætningsafgift. Men Villadsen er ikke afvisende overfor formuebeskatning.

De Radikale mener, man fra politisk hold skal afhjælpe løngabet ved at indkalde til trepartsforhandlinger mellem alle kvindedominerede fag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har hidtil afvist at blande sig i lønforhold, der fastsættes mellem arbejdsmarkedets parter.

ritzau