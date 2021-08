EU-kilder modsiger Messerschmidts forklaring i retten

Flere kilder fra EU-systemet modsiger fredag DF-næstformand Morten Messerschmidt, som i Retten i Lyngby har forklaret, at det var almindelig viden, at en EU-konference, der fik støtte fra EU-partialliancen Meld, i sommeren 2015 var en fælles konference med Dansk Folkeparti på partiets sommergruppemøde.

EU-konferencen er kernen i den aktuelle retssag mod Morten Messerschmidt for EU-svig og dokumentfalsk.

Anklagemyndigheden mener, at EU-konferencen aldrig fandt sted, og at EU-støtten derfor er misbrug af EU-midler, som var med til at betale for DF’s sommergruppemøde.

Morten Messerschmidt har sagt, at der var tale om en fælles konference mellem Meld og DF, og at EU-støtten derfor var på sin plads. Og at det var gængs viden.

Men i Retten i Lyngby siger flere vidner fra EU-systemet, at de intet vidste om, at det skulle være en fælles konference, men at de troede, det var en ren EU-konference.

Det siger blandt andre den daværende administrative chef for Meld, Michaël Verbeke, der stod for fondens ansøgninger og afrapportering til EU.

»Nej, jeg vidste ikke, at det lå samtidigt. For, som det kan ses (fra mails sendt til ham, red.), så var det over for mig beskrevet som en EU-konference«.

Anklageren spørger igen om, hvorvidt Verbeke har nogen anelse om, at der skulle være en fælles konference mellem Meld og DF. Michaël Verbeke svarer helt kort:

»Nej, det vidste jeg ikke«.

Heller ikke EU-Parlamentets finansielle kontrolenhed, DG Finance, fik noget at vide om, at der skulle være tale om en fælles konference, da den ankom på et kontrolbesøg for at gennemgå fondens udgifter i januar 2016.

»Normalt finder kontrollen sted senere på året, men der var opstået tvivl om Melds udgifter«, siger Wolfgang Herzig, enhedschef hos DG Finance, i retten og fortsætter:

»Vi talte om sommergruppemødet på kontrolbesøget. Vi blev ikke oplyst om, at det skulle have været et fælles arrangement«.

Efter besøget sendte Meld opfølgende informationer per email til DG Finance om EU-konferencen. Men heller ikke her blev det nævnt, at det skulle være en fælles konference med DF.

»Nej, vi modtog heller ikke her nogen informationer om, at det var en fælles konference, siger Wolfgang Herzig.

