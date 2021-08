De Radikale vil give flere penge til fritid og kortere skoledage

Radikale Venstre vil frem mod 2030 afsætte 600 millioner kroner årligt til at styrke fritidshjem, SFO’er og klubber. Og så skal skoledagene være mindst en time kortere.

Forslaget er en del af et større skoleudspil. Resten af udspillet offentliggøres torsdag i forbindelse med partiets sommergruppemøde.

»Jeg drømmer om, at vi får mere af det, jeg havde, da jeg var barn i Aabenraa, hvor vi havde et skønt fritidshjem, hvor der var kaniner, svævebane og skildpadder«.

»I dag er der jo mange børn, der oplever, at de er på skolen hele dagen, hvor der ikke er så mange dyr og værksteder, hvor man kan bygge ting«, siger børne- og undervisningsordfører Lotte Rod (R).

Ifølge De Radikale vil udspillet samlet løbe op i 5,4 milliarder kroner. Udspillet skal blandt andet finansieres ved at afskaffe boligjobordningen.

Det er en ordning, der giver fradrag, hvis man for eksempel vil lave en grøn istandsættelse af sit hus eller hyrer et rengøringsfirma til at gøre rent.

»Det er forkert, i en tid hvor der er travlt for håndværkene i forvejen, at bruge penge på at give tilskud til det. Vi synes i Radikale Venstre, at det er så alvorligt, at mange børn og unge mistrives, at der skal investeres massivt«.

»Og det vil vi hellere bruge pengene på end boligjobordningen«, siger Lotte Rod.

Udspillet kommer ifølge De Radikale fordi skolereformen fra 2013, der blandt andet gjorde skoledagene længere, har fejlet. Og fordi der er en mistrivselskrise blandt børn og unge. Og det er kun blevet forstærket af coronakrisen.

»Vi står i en mistrivselskrise. Børn føler sig mere og mere ensomme. Og skoledagene er blevet længere med større fokus på test og præstation«.

»Det har kostet dyrt på fritidstilbud og på børns fællesskaber og muligheder. Det giver ikke mening, derfor vil vi gerne bruge skolestarten til at investere i børns tid til leg«, siger Lotte Rod.

ritzau