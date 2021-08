Partier før dagens forhandlinger om afghanske tolke: De truede skal have hurtig hjælp

Mandag skal regeringen mødes med Folketingets partier og drøfte, hvad der skal gøres for de afghanere, som har hjulpet de danske styrker under krigen.

Og her kommer Venstre med en klar opfordring: De partier, som har bragt danske styrker ind i Afghanistan, har et fælles ansvar for hurtigst muligt at løse opgaven. Det mener Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt.

»Venstre er klar til hurtigst muligt at indgå en aftale med regeringen om, hvad der skal gøres for de lokale medarbejdere og tolke, der har hjulpet danske styrker under krigen«, siger han som et ekko af det, formand Jakob Ellemann-Jensen sagde i weekenden i et interview med Politiken.

Det budskab er politisk ordfører for SF Karsten Hønge enig i.

»Vi må lade tvivlen komme de mennesker til gode, som er i fare for at miste deres liv. Det kan ikke nytte, vi sidder og fedtspiller. For i mellemtiden risikerer vi, at Taliban får fat i mennesker, som hjalp Danmark, da vi havde brug for det«, siger han.

Hos et andet af regeringens støttepartier, De Radikale, lyder det fra politisk ordfører Andreas Steenberg:

»Danmark skal tage ansvar for de mennesker, der har hjulpet os. Vi skal sørge for, at der ikke er mennesker, der bliver dræbt, fordi de selv eller deres ægtefælle har hjulpet de danske soldater og de danske interesser i Afghanistan«.

Vi går ind til forhandlingerne med krav om, at alle, som har hjulpet Danmark og er truet, fordi de har hjulpet Danmark, skal have hjælp Marcus Knuth, udlændingeordfører (K)

De Konservatives udlændingeordfører, Marcus Knuth, vil også gerne hjælpe afghanere, der har hjulpet Danmark.

»Vi går ind til forhandlingerne med krav om, at alle, som har hjulpet Danmark og er truet, fordi de har hjulpet Danmark, skal have hjælp. Og det er ikke i orden, at sagsbehandlingen trækker ud, fordi regeringen har været så langsom«, siger Knuth, der også udtalte sig om sagen til Politiken i weekenden.

DF vil hjælpe nærområder

Da regeringen torsdag fremrykkede drøftelserne, meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at regeringen også er klar til at hjælpe.

»Regeringen har sagt fra start, at vi ikke lader nogen i stikken, og det står vi selvfølgelig ved«, sagde han i en pressemeddelelse.