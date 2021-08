Inden møde i Udenrigsministeriet: Det mener partierne i tolkesagen

Mandag eftermiddag mødes Folketingets partier i Udenrigsministeriet til en drøftelse af, hvordan man skal håndtere de afghanske tolke og lokalt ansattepå ambassaden i Kabul, som har arbejdet i dansk tjeneste under krigen i Afghanistan. Presset på regeringen er steget sagen igennem – især fordi både USA og Storbritannien allerede har foretaget evakueringer. Politiken giver dig her et overblik over, hvor de forskellige partier i Folketinget står i sagen.