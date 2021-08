Enhedslisten gentager trussel om at udløse valg

Regeringen går ind i et »skæbneefterår«. Sådan lyder det fra regeringens støtteparti Enhedslisten, der tirsdag holder sommergruppemøde på Christiansborg.

Som støtteparti er Enhedslistens mandater afgørende for regeringens overlevelse, og forud for efterårets svære forhandlinger om blandt andet landbrugets bidrag til klimaet og ydelser til børnefamilier gør politisk ordfører Mai Villadsen partiets stilling klar: Nu skal regeringen levere på det, man har lovet i forståelsespapiret med støttepartierne. Særligt når det gælder ydelser til børnefamilier, bør Mette Frederiksen spidse ører.

»Vi risikerer helt sikkert at stille et mistillidsvotum til regeringen, hvis ikke der bliver fundet en ordentlig løsning på det«, siger Mai Villadsen forud for sommergruppemødet og gentager dermed sin trussel fra maj.

I 2017 godkendte Enhedslistens bagland det, partiet kalder ’røde linjer’. En slags politisk grænse, der kan udløse valg, hvis regeringen overtræder den. De røde linjer kommer for første gang i spil i diskussionen om sociale ydelser, gør Mai Villadsen det klart.

Skeler til Sverige

Og lidt ildevarslende for S-regeringen ser Enhedslisten den nylige svenske regeringskrise som et klart tegn på, at strategien vil virke efter hensigten.

I Sverige stemte Enhedslistens søsterparti, Vänsterpartiet, sammen med oppositionspartierne Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna for at vælte Stefan Löfven (S) som statsminister. Det skete på et spørgsmål om huslejestigninger. Stefan Löfven overlevede krisen, men forslaget om huslejestigninger blev droppet.

»Vi har meget tæt dialog med Vänsterpartiet i Sverige, som er vores søsterparti. Vänsterpartiet er blevet kørt over i lang tid, og derfor synes jeg, at det var ekstremt fornuftigt, at de trak en streg i sandet på et principielt område. Det er også det, vi flager for regeringen: Det her er hjerteblod for Enhedslisten. Det var det, regeringen kom til magten på. Derfor skal de også levere«, siger Mai Villadsen.

Enhedslisten er i forvejen frustreret over, at Mette Frederiksen efter Enhedslistens mening gør for lidt for klimaet. Eksempelvis i forhold til landbruget, hvis klimabidrag skal aftales i efteråret.

»For at vi kan retfærdiggøre, at de sidder på vores mandater, skal vi selvfølgelig også have det, vi er blevet lovet. Det gælder ydelser, og det klimaet. Det er i virkeligheden ret banalt, siger Mai Villadsen.

ritzau