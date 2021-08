67-årig mand får fængselsstraf for at true og chikanere Støjberg

En 67-årig mand fra Djursland er ved Retten i Randers idømt tre måneders ubetinget fængsel for truende og chikanerende beskeder til tidligere integrationsminister Inger Støjberg.

Manden, der arbejdede som underviser på en sprogskole under en del af gerningsperioden, har erkendt sig skyldig.

Over fire år skrev han mindst 11 breve og 84 beskeder via beskedtjenesten Messenger med et chikanerende og truende indhold.

»Du er det største svin. Du er den største racist i DK – du er nazist. Du er den ledeste kælling. Du går direkte mod en langsom og meget smertefuld død«, skrev han eksempelvis.

I retten erkendte den nu pensionerede underviser at have skrevet beskederne.

Han sagde i retten, at han følte sig stærkt provokeret af, at Inger Støjberg på sociale medier fejrede en stramning af udlændingeloven med kage.

Retsformanden lægger vægt på, at der er tale om ’grove trusler og grov chikane’.

»Det er ikke en politisk debat, det er grov chikane, det du skriver«, siger dommer Jacob Svenning Jønsson.

Inger Støjberg, der nu er løsgænger i Folketinget, afgav en kort forklaring under retsmødet.

Hun siger efter domsafsigelsen, at dommen sender et klart signal om, at der en grænse for, hvad politikere skal stå model til.

»Jeg synes, det klare signal er, at det er ikke tilladt at true politikere, og at der bliver slået hårdt ned på det. Den skærpelse, som Folketinget vedtog for et par år siden, virker rent faktisk«, siger hun.

Inger Støjberg anmeldte sagen til politiet sidste år, da beskederne fra den tiltalte blev grovere og mere truende.

En anden væsentlig grund til anmeldelsen var ifølge Støjberg mandens rolle som underviser.

»Jeg modtager på ugentlig base hadske beskeder, trusler og den slags. Det er også derfor, at jeg har livvagter«.

»Men den her sag adskiller sig alligevel ved, at det handler om mand, der på det tidspunkt var underviser«.

»Det har bekymret mig meget, at han har haft med unge mennesker at gøre«, siger Inger Støjberg.

I en af de beskeder, som manden erkendte at have skrevet, hedder det blandt andet:

»I mine klasser synger alle mine elever med på følgende: Vi hader Inger, vi hader Inger, vi hader Inger - tramp - tramp - tramp. Støj - støj - støj uuuddd uuuddd, fremgår det af beskeden«, der blev læst op af anklageren.

Den tiltalte modtager dommen.

Opdateres

Ritzau