Messerschmidt indgiver klage over dommer

Morten Messerschmidt har indklaget dommer Søren Holm Seerup for Den Særlige Klageret.

Det oplyser folketingsmedlemmet, der er idømt seks måneders betinget fængsel, på sin facebookprofil.

Messerschmidt mener at have fundet over 20 eksempler på kommentarer og likes på Facebook, der skulle vise, at dommer var inhabil i Messserschmidts sag.