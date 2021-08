Messerschmidt indgiver klage over dommer: Har han direkte bedt om at få min sag?

DF-næstformand Morten Messerschmidt har fredag indklaget dommer Søren Holm Seerup for Den Særlige Klageret. Det oplyser Messerschmidt på sin facebookprofil. Du kan se opslaget i bunden artiklen.

Allerede i weekenden meddelte Messerschmidts advokat, Peter Trudsø, at man ville gå til Klageretten, og nu er klagen altså afsendt.

Søren Holm Seerup var formand for den domsmandsret, som fredag i sidste uge idømte Morten Messerschmidt seks måneders betinget fængsel i den såkaldte Meld-sag om svig med EU-midler.

I forbindelse med klagen forlanger Messerschmidt blandt andet, at Seerup skal oplyse, hvorvidt han har fået tildelt Meld-sagen tilfældigt efter den almindelige sagsfordeling i retten, eller om han direkte har bedt om at få den.

Efter dommen kunne Ekstra Bladet fortælle, at Søren Holm Seerup på Facebook likede et opslag fra tidligere folketingsmand og minister Søren Pind. Ifølge Ekstra Bladet problematiserer opslaget Messerschmidts fortsatte næstformandsskab.

Det var på den baggrund, at Trudsø sagde, at der ville blive klaget. Efterfølgende offentliggjorde Morten Messerschmidt en række eksempler på, at Søren Holm Seerup på Facebook i en række tilfælde har liket eller kommenteret opslag om Dansk Folkeparti eller Meld-sagen.

»I relation til nærværende klage er der grund til at minde om det særlige krav til uafhængighed og objektivitet, som man bør stille til den dommer, der dømmer i en sag med store politiske konsekvenser«, står der blandt andet i klagen, som er underskrevet af Peter Trudsø.

I klagen henviser Peter Trudsø til Østre Landsrets-dom, hvor en straffesag i 2019 endte med at måtte gå om. Her havde en domsmand skrevet på et socialt medie, at hun ikke ville have den tiltalte i sagen som ven.

Landsretten mente dengang, at det gjorde dommeren inhabil, og derfor måtte sagen gå om.

Den Særlige Klageret kan ikke bestemme, hvorvidt sagen skal gå om. Det er kun i afsluttede sager, at det er en mulighed. Messerschmidt-sagen er ikke afsluttet, fordi politikeren efter sidste uges dom valgte at anke til Østre Landsret.

Landsretten kan i forbindelse med behandlingen af ankesagen beslutte, at sagen skal hjemvises til fornyet behandling i byretten - altså gå om.

Ritzau har torsdag forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt, men han ønsker ikke at medvirke.

Administrationen ved Retten i Lyngby oplyste forleden til Ritzau, at domme