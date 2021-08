Flertal i Folketinget vil gøre stalking kriminelt

Her kan du læse, hvad udspillet indeholder:

Kriminalisering af stalking:

Stalking er med den nuværende lovgivning delvist kriminaliseret i tilholdsloven. Partierne mener dog, at den nuværende lovgivning ikke afspejler forbrydelsens alvor. En ny lov skal definere og kriminalisere stalking.

Konsekvent indsats mod stalking:

Partierne bag udspillet vil styrke behandlingen af tilholdssager i politikredsene og give politiet mulighed for at forkynde en afgørelse efter tilholdsloven digitalt.

Derudover skal der indføres en fireugers klagefrist i tilholdssager og en ny it-løsning, der skal gøre det muligt for politiet at fremsøge anmeldelser og hændelser, der indikerer, at der er tale om stalking.

Øget tryghed for ofre for stalking:

Partierne vil styrke trygheden for ofre for stalking ved at give dem ret til bistandsadvokat og give mulighed for videoafhøring af ofre.

Desuden skal det være muligt at varetægtsfængsle personer, hvis der er en særlig bestyrket mistanke om stalking.

Udspillet lægger også op til, at stalkingofre skal underrettes, når gerningsmanden er på udgang eller løslades, at Kriminalforsorgen skal underrettes, hvis tilhold overtrædes og en bedre koordination af hjælpe til udøvere af og ofre for stalking.

Styrket behandling til stalkere:

Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet skal udvides fra 25 til 120 behandlingsforløb om året for at stoppe stalkere.

Målrettet kompetenceudvikling i politikredsene:

Politiets efter- og videreuddannelse skal styrkes med et tilbud målrettet håndtering af stalkingsager. Derudover skal der i alle politikredse være et tværfagligt specialiseret team, der skal løfte kvaliteten i politiets indsats.

Kriminalisering af identitetstyveri:

Med den nuværende lovgivning er det ikke ulovligt at misbruge andres identitet, medmindre det gøres med henblik på at begå en anden strafbar handling.

Partierne vil indføre et forbud mod identitetstyveri, selv om der ikke begås en kriminel handling samtidig.

Kilde: Justitsministeriet.

