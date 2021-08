Kilder til Politiken: Regeringen på vej med indgreb i sygeplejerskernes strejke

Regeringen er på vej med et indgreb, der skal gøre en ende på den månedlange sygeplejerskekonflikt.

I eftermiddag har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ifølge Politikens oplysninger informeret partiledere om, at et indgreb er på vej. Her til aften er partiernes gruppeformænd og beskæftigelsesordførere klokken 18.30 inviteret til et orienteringsmøde om indgrebets nærmere indhold, som Folketingets partier efterfølgende skal tage stilling til.

Og som et flertal skal stemme igennem.

Regeringens mål er, at et indgreb skal iværksættes i form af en hastelovgivning hurtigst muligt, hvis ellers Folketingets præsidium og partierne nikker til det.

Beskæftigelsesministeren holder her til eftermiddag møder med først Dansk Sygeplejeråd og dernæst Danske Regioner for at sondere, om der er mulighed for, at parterne kan nå hinanden. Sygeplejerskernes formand Grete Christensen har efter sit møde med ministeren tilkendegivet, at eneste udvej efter hendes opfattelse er et regeringsindgreb.