Elisabet Svane: Regeringen kan roligt græde tørre tårer over SF's og Enhedslistens nej til indgreb mod sygeplejerskerne

Indgrebet i sygeplejerske-konflikten var forventeligt, men regeringen trak den så længe den kunne for netop ikke at blande sig. Og helt bevidst gav den ikke en krone til sygeplejerskerne og slukkede dermed deres håb om en bedre løn og gav samtidig sine egne støttepartier, SF og Enhedslisten, en kold skulder. Også Alternativet og mere overraskende, DF, valgte at stå udenfor.

Sådan udlægger Politikens politiske analytiker, Elisabet Svane, teksten, efter at det onsdag aften stod klart, at regeringen griber ind i konflikten, der har varet i mere end to måneder. Regeringen stoppede konflikten, selv om den havde meldt ud, at den ikke ville blande sig, støttepartierne SF og Enhedslisten varslede et nej til den hastelov, regeringen vil fremlægge forslag om, og sygeplejerskerne fik lige præcis den aftale, de ikke havde drømt om. Elisabet Svane forklarer her, hvad der skete, da 10 ugers strejke blev afmonteret på en aften.