Marie Bjerre afløser Tommy Ahlers som klimaordfører

Venstres folketingsgruppe har valgt Marie Bjerre som partiets nye klimaordfører. Hun tager over for stemmeslugeren Tommy Ahlers, der valgte at forlade Christiansborg for at være tilbage til iværksætteri.

»Jeg er både stolt og glad for at få ansvar for et område, som var en af grundene til, at jeg gik ind i politik«, siger Marie Bjerre.

I forhold til de igangværende klimaforhandlinger på landbrugsområdet vil det dog fortsat være Troels Lund Poulsen, som er chefforhandler for partiet, oplyser Venstre.

Marie Bjerre kom i Folketinget for Venstre ved valget i 2019.

ritzau