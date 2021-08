Udenrigsordfører kritiserer regeringen for undersøgelse bag ryggen

»Regeringen skulle have indkaldt alle Folketingets partier, så vi i fællesskab kunne lave en model for, hvordan den her undersøgelse skulle foregå«, siger Michael Aastrup Jensen, der er Venstres udenrigsordfører.

Han kritiserer, at regeringen har besluttet at iværksætte en evaluering af evakueringsindsatsen i Afghanistan uden at inddrage Folketingets partier.

ritzau