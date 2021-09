DF's medlemmer skal fælde dom over de centrale personer i offentlige rivegilde

Offentlig kritik fra DF-hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen er fuldt berettiget, mener et andet ledende medlem, Erik Høgh-Sørensen. Han frygter en for blød linje over for islam, hvis den ’anden fløj’ vinder valg til partiets hovedbestyrelse.