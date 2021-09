Thulesen advarer DF-profil: »Det er kontraproduktiv«

Det er skadeligt for Dansk Folkeparti, når medlemmer af partiets hovedbestyrelse offentligt kritiserer hinanden, sådan som det er sket den seneste tid.

Det siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til Ritzau og fortæller, at det er blevet påtalt.

»Vi har nogle få, der ikke kan finde ud af at holde tingene internt. Det skal de lære, for det tærer på et parti«.

»Derfor appellerer jeg til, at man tager de her diskussioner internt og ikke i offentligheden. Det har jeg også påtalt. Men jeg forhindrer ikke nogen i at have holdninger på udlændingeområdet«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Martin Henriksen kræver strammere udlændingelinje

I de seneste dage har hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen åbent kritiseret linjen på udlændingepolitikken, som han mener bør være strammere.

Han har samtidig beskyldt medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod samt hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen for at skabe fløjkrig i partiet m