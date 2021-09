Thulesen advarer DF-profil, og Pia Kjærsgaard kommer med stikpille

Artiklen er opdateret klokken 14.06

Det er skadeligt for Dansk Folkeparti, når medlemmer af partiets hovedbestyrelse offentligt kritiserer hinanden, sådan som det er sket den seneste tid.

Det siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til Ritzau og fortæller, at det er blevet påtalt.

»Vi har nogle få, der ikke kan finde ud af at holde tingene internt. Det skal de lære, for det tærer på et parti«.

»Derfor appellerer jeg til, at man tager de her diskussioner internt og ikke i offentligheden. Det har jeg også påtalt. Men jeg forhindrer ikke nogen i at have holdninger på udlændingeområdet«, siger Kristian Thulesen Dahl.

I de seneste dage har hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen åbent kritiseret linjen på udlændingepolitikken, som han mener bør være strammere.

Han har samtidig beskyldt medlem af Europa-Parlamentet Peter Kofod samt hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen for at skabe fløjkrig i partiet med det formål at undertrykke hans holdninger.

Kristian Thulesen Dahl siger, at det er naturligt med politiske uenigheder i partiet, og at man er velkommen til at diskutere dem. Men offentlige slagsmål og beskydninger om fløjkrige bør holdes internt.

»Det er selvfølgeligt ikke rart at se som partiformand, at der udspiller sig sådan en uenighed. Men det er folketingsgruppen, der fastlægger politikken. Og her er der ingen som helst uenighed«.

»Folketingsgruppen har fastholdt den linje, vi har haft i mange år, og er ikke gået ind i sådan et strammer-kapløb. Det, mener jeg, er den helt rigtige linje«, siger formanden.

Pia Kjærsgaard kommer med stikpille

Partiets eneste tidligere formand, Pia Kjærsgaard siger til Berlingske, at hun ikke mener, at der er tale om fløje i Dansk Folkeparti.

»Og hvis der er fløje, så vil jeg sige, at Martin Henriksen repræsenterer en meget lille bitte fløj i Dansk Folkeparti, som jeg ikke kender noget til«, siger hun til avisen.

Til Ritzau understreger Kristian Thulesen Dahl, at han langt fra oplever, at der skulle være en større, intern uenighed i Dansk Folkeparti om udlændingepolitikken. Og at det er kendt, at Martin Henriksen gerne så en strammere politik.

»Derfor indskærper jeg også over for Martin Henriksen, at det er kontraproduktivt, når et medlem af hovedbestyrelsen udlægger det, som om der er fløjkrig, når vi andre slet ikke opfatter det sådan«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Formanden understreger, at det stikker en kæp i hjulet på det politiske arbejde, når konflikter tages offentligt.

»Hver gang, sådan noget kører, står det i vejen for vores mulighed for at komme ud med vores politik«, siger han.

Dansk Folkeparti blev skabt ud af Fremskridtspartiet i 1995, der kollapsede i fløjkrige. Kristian Thulesen Dahl mener dog langt fra, at det spøgelse hænger over Dansk Folkeparti.

»Der er ikke internt i Dansk Folkeparti noget, der bare minder om de stridigheder, der var i Fremskridtspartiet. Det kan jeg love, for jeg var der selv«.

»Det var total opløsning. Vi har få, der ikke kan holde tingene internt«.

Ritzau