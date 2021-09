Ellermann-Jensen håber på konsekvenser for Bramsen efter Ærø-tur

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen håber, at forsvarsminister Trine Bramsens (S) tur til Ærø i Forsvarets båd får konsekvenser.

Det siger han til B.T., der har kunnet fortælle, at hun blev sejlet til øen af et af Marinehjemmeværnets fartøjer i midten af august.

Brugen af fartøjet var ifølge en professor ulovlig til turen, hvor hun besøgte øens borgmester - partifællen Ole Wej Petersen.

»Jeg håber, at støttepartierne vil drage nogle konsekvenser af det. Jeg er i hvert fald klar«, siger Jakob Ellemann-Jensen til B.T.

Avisen har kunnet fortælle, at ministerens særlige rådgiver i en mail skrev til borgmesteren, at besøget ikke behøvede være forsvarsrelateret - på nær at ministeren prøvede at få et lift af Marinehjemmeværnet.

Det kunne lige så godt være noget, borgmesteren ønskede at sætte fokus på i forhold til Ærø og efterårets kommunalvalg, lød det i mailen.

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing, Aalborg Universitet, stemplede for få dage siden besøget som ulovligt i et interview med B.T.

»Hvis en minister skal transporteres rundt af Forsvarets fartøjer, så skal det være relateret til hendes arbejde som minister. Det var besøget på Ærø ikke«, vurderede han.

Forsvarsministeren har i et skriftligt svar fastholdt, at hun var på besøg hos Marinehjemmeværnet i embeds medfør.

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen burde Trine Bramsen være ærlig om, at hun ikke passede sit arbejde. Hun førte i stedet valgkamp, mener han.

»Der skal også være plads til at føre valgkamp, men ikke når det danske forsvar står i en af de mest kritiske stunder i mange år«, siger han til B.T.

Turen til Ærø har også vakt kritik, da det skete, samtidig med at Afghanistans hovedstad, Kabul, blev overtaget af Taleban.

TV 2 har har kunnet fortælle, at Bramsen ankom til Ærø på samme tidspunkt, som nyheden om Kabuls fald nåede de danske medier.

På trods af nyheden blev ministeren dog på Ærø og gennemførte sit besøg.

