Overblik: Sådan vil regeringen ændre dagpenge, skatter og flere andre ting

Regeringen præsenterer klokken 10 et reformudspil under navnet ’Danmark kan mere 1’.

Målet for regeringen er at få godt 10.400 ekstra i beskæftigelse i 2025.

Læs her, hvad vi ved om udspillet:

Lavere dimittendsats:

Regeringen vil sænke dagpengesatsen for de nyuddannede uden børn og under 30 år - den såkaldte dimittendsats.

Dagpengene for dimittender uden forsørgerpligt vil reduceres til 9.500 kroner om måneden.

I dag kan man som nyuddannet uden forsørgelsespligt modtage 13.815 i dagpenge om måneden. Er man forsørger, er man berettiget til 15.844 kroner. Der ændres ikke på satsen for dimittender med børn.

Højere dagpengesats:

Ifølge Politikens oplysninger bliver dagpengesatsen forhøjet med 5000 kroner for dem, der lige er blevet ledige - en sats, som derefter gradvist nedjusteres efter en trappemodel. Tillægget får man de første 3 måneder efter man er meldt ledig og har været i beskæftigelse i en årrække.

37 timers aktiveringspligt:

Derudover lægger regeringen op til 37 timers aktiveringspligt om ugen for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Højere aktiebeskatning:

En højere aktiebeskatning skal være med til at finansiere elementerne i udspillet. Regeringen foreslår at øge aktiebeskatningen fra 42 til 45 procent hvis man har en gevinst på mere end 56.500.

Fjerner modregningsregler:

Regeringen vil fjerne modregning af partners lønindkomst i folkepension, førtidspension og seniorpension.

Investeringer for 4,5 milliarder:

Regeringen foreslår årligt at at investerer 1 milliard kroner til et permanent grønt råderum, 1 milliard til grøn forskning og udvikling i virksomheder og 2,5 milliarder kroner i uddannelse.

3 nye klimaerhvervsskoler:

Der skal oprettes tre nye klimaerhvervsskoler i samarbejde med fonde og private virksomheder. Indsatsen skal styrke grundlaget for den grønne omstilling. Der afsættes 100 millioner over de næste 6 år til skolerne.

Højere fribeløb for SU-modtagere

Regeringen foreslår at hæve fribeløbet for SU-modtagere med 4000 kr. om måneden. Det betyder, at de kan arbejde mere ved siden af deres studie, end de gør i dag.

Fradrag for forskning:

Det forhøjede fradrag for forskning og udvikling permanent.

ritzau/politiken