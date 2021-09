Overblik: Sådan vil regeringen ændre på blandt andet dagpenge, skatter og SU

Regeringen præsenterer klokken 10 et reformudspil under navnet ’Danmark kan mere 1’.

Målet for regeringen er at få godt 10.400 ekstra i beskæftigelse i 2025.

Læs her, hvad vi ved om udspillet:

Lavere dimittendsats:

Regeringen vil sænke dagpengesatsen for de nyuddannede uden børn og under 30 år - den såkaldte dimittendsats.

Dagpengene for dimittender uden forsørgerpligt under 30 år vil reduceres til 9.500 kroner om måneden. Dagpenge for dimittender uden forsørgerpligt over 30 år sættes ned til 12.000 kr. pr. måned. Dimittendsatsen for forsørgere ændres ikke.

Regeringen foreslår desuden, at dimittenders ordinære dagpengeperiode reduceres fra to år til ét år

Højere dagpengesats:

Regeringen vil forhøje dagpengesatsen med 5000 kroner for dem, der lige er blevet ledige - en sats, som derefter gradvist nedjusteres efter en trappemodel. Tillægget får man de første 3 måneder efter man er meldt ledig og har været i beskæftigelse i en årrække.

Permanent uddannelsesløft:

Regeringen vil fastholde uddannelsesløftet, der giver faglærte og ufaglærte mulighed for at løfte sin uddannelse på visse erhvervsuddannelser, mens de modtager 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats.

37 timers aktiveringspligt:

Derudover lægger regeringen op til 37 timers aktiveringspligt om ugen for en gruppe arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Regeringen skriver følgende i sit udspil:

»I første omgang vil målgruppen for en 37-timers arbejdspligt være alle modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse(SHO-ydelse) og uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, som har været i kontanthjælpssystemet i tre ud af fire år, og som ikke har bestået minimum Prøve i Dansk 2 eller gennemført 6. klasse. Det svarer til en målgruppe på ca. 20.000 personer. Målgruppen omfattes gradvist«.

Regeringen foreslår, at den nye form for nyttejob eksempelvis kan være vedligeholdelse af strande og skove eller renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens institutioner.

Kontant belønning til kontanthjælpsmodtagere

Regeringen foreslår en »midlertidig job-præmie til blandt andet kontanthjælpsmodtagere«. Det betyder, at de som noget nyt kan få en kontant, skattefri belønning på 5.000 kr., hvis det lykkes at blive selvforsørgende i stedet for at modtage kontanthjælp.

Fjerner modregningsregler:

Regeringen vil fjerne modregning af partners lønindkomst i folkepension, førtidspension og seniorpension.

Investeringer for 4,5 milliarder:

Regeringen foreslår årligt at at investerer 1 milliard k