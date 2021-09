Dagpengereform splitter politisk: »Som en flot lagkage med en dårlig creme i midten«

»Jeg synes, man skal se det samlede uddannelsessystem under et, og dermed også de muligheder, man har som færdiguddannet. Man får en gratis uddannelse i Danmark, man får SU under uddannelse, og man kan tage lån. Så synes jeg også, det er fair at se på, hvor høj en dagpengesats man skal have, når man er ledig«, siger Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen til Ritzau.

Den konservative Rasmus Jarlov tager i en serie tweets afstand fra dele af reformudspillet, for eksempel de højere dagpenge i begyndelsen af arbejdsløshedsperioden. »Nej tak. Folk kan godt klare en kortere periode af arbejdsløshed, hvis de hurtigt får job igen. Det er ikke statens opgave at isolere folk totalt fra udsving i indkomst«, skriver han.

Skillelinjerne er de velkendte: De lever af andres penge. Eller også er det for hårdt ikke at tillade mennesker at søge efter et job, der passer til deres kvalifikationer og uddannelse.

Mens de to borgerlige politikere roser dele af udspillet, ser andre de foreslåede reformer som endnu et eksempel på, at sikkerheden for lønmodtagere, der mister deres job, udhules.

En af dem er Dansk Socialrådgivers næstformand Signe Færch.

Andre - så som Alternativets Torsten Gejl - sammenlignerne planerne om at lade kontanthjælpsmodtagere aktivere med trældom.

Mike Guldbergsen er formand for Danske Studerendes Fællesråd. Han erklærer sig »overrasket over, at regeringen har vendt ungdommen ryggen på den måde«.

»Det ikke er Socialdemokratiet værdigt«, når nyuddannede får mindre adgang til den danske flexicurity-model, mener han.

»Det beror sig på en myte om, at dagpengesatsen er så høj, at unge ikke gider tager et job, fordi det ikke kan betale sig. Men det er ikke virkeligheden, som vi hører. Udfordringen er, at det er enormt svært at komme ind på arbejdsmarkedet som nyuddannet i mange sektorer«, siger han.

Og hos Enhedslisten fremhæver Pelle Dragsted, at der er tale om ændringr, som rammer nyuddannede hårdt.

»Hv