Hummelgaard: Indholdet er mindre vigtigt end selve det, at man lærer at møde op hver dag

»Indholdet i aktiveringspligten er mindre vigtigt end selve det, at man lærer at møde op hver dag«, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på pressemøde.

Han forsørger dermed at imødegå kritik af, at det kan være svært for kommunerne at finde meningsfyldt arbejde i 37 timer til personer på overførselsindkomst.

»Vi har at gøre med grupper, som taler dårlig dansk, og som har en uhyre dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi i samarbejde med kommunerne etablere et system, hvor det vigtigste er, at man skal møde op«, siger Peter Hummelgaard.

ritzau