Regeringen vil indføre arbejdspligt for personer med 'integrationsbehov' – Enhedslisten er tosset

Regeringen vil have, at borgere med et integrationsbehov skal være omfattet af kravet om 37 timers arbejdspligt som forudsætning for at få kontanthjælp.

Det fremgår af regeringens reformudspil, som tirsdag bliver præsenteret i Statsministeriet af statsminister Mette Frederiksen (S), finansminister Nicolai Wammen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

»Målet er, at alle borgere med et integrationsbehov - nytilkomne såvel som personer, der har været længere tid i kontanthjælpssystemet - på sigt omfattes af kravet om en 37 timers arbejdspligt, fremgår det af udspillet.

»Udgangspunktet skal være, at man deltager og bidrager i 37 timer om ugen, hvis man er på offentlig forsørgelse«, lyder det.

Regeringen ønsker, at flere personer med udenlandsk baggrund skal bidrage til arbejdsmarkedet.

For mange med udenlandsk baggrund, især kvinder med rødder i Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet, står uden for arbejdsmarkedet.

I første omgang vil målgruppen for arbejdspligten på 37 timer være alle, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse og uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, som har været i kontanthjælpssystemet i tre ud af fire år, og som ikke har bestået minimum Prøve i Dansk 2 eller gennemført 6. klasse.

Denne målgruppe udgør cirka 20.000 personer. Senere skal andre grupper også omfattes.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, er stærkt kritisk over for forslaget.

»Regeringens såkaldte ’aktiveringspligt’ tangerer statsstøttet social dumping, og det kommer vi til at bekæmpe med næb og kløer. Det er et vanvittigt ringe forslag, og jeg mener, at man bør gå en helt anden vej og hjælpe folk i reelle jobs til overenskomstmæssig løn i stedet for«, udtaler hun i en skriftlig kommentar

De personer, som regeringen vil omfatte af en arbejdspligt på 37 timer, skal som udgangspunkt udføre opgaver i en såkaldt nytteindsats.

Det betyder konkret at udføre opgaver, der kan være positive i det lokalområde, personen bor. Det skal aftales med kommunerne.

Det skal ske hos en offentlig arbejdsgiver og kan være ren- og vedligeholdelse af strande og skove. Det kan også være at lave renovering og vedligeholdelse af den lokale kommunes institutioner.

Regeringen foreslår også, at der skal være en midlertidig jobpræmie på 5000 kroner skattefrit.

Den skal gå til personer, der lykkes med at blive selvforsørgende i stedet for at modtage kontanthjælp.

ritzau