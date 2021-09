Khader fastholder sin uskyld: Jeg er ikke en klam person

Folketingsmedlem Naser Khader vil ikke betragtes som en klam person. Det siger han i et interview i programmet ’Lippert’ på TV 2 News. Khader måtte i sidste måned forlade de konservative som følge af en række krænkelsessager, selv om Khader har afvist alle anklager mod ham.

»Jeg er ikke en krænker i ordets bogstavelige forstand«, siger Khader, der i dag er løsgænger i Folketinget.

Khaders exit fra de konservative skete i kølvandet på en uvildig advokatundersøgelse, som partiet havde igangsat på baggrund af historier i pressen med anklager mod Khader om seksuelle krænkelser af en række kvinder. Undersøgelsen inkluderer 7 kvinder og 17 vidner. Den seneste sag stammer fra 2017.

Khader kan ikke genkende det, kvinderne beskriver om deres oplevelser med ham. Han mener desuden, at de har ladet sig inspirere af hinanden i deres beretninger. Der er blevet »smurt tykt på«, mener Khader. Han undskylder dog, hvis han skulle have krænket nogen.

»At vi har haft et forhold, benægter jeg ikke, men der er gået mange år, og der er smurt tykt på. Men skulle jeg have krænket nogen, så undskylder jeg. Men jeg vil ikke sige undskyld for noget, jeg er overbevist om, at jeg ikke har gjort«, siger Khader.

Han er ikke dømt for noget, og Khader havde tænkt sig at gå videre med sagen. Men i sidste uge meddelte Khader, at han ikke vil anlægge injuriesag mod de kvinder, der i medierne har beskyldt ham for seksuelle krænkelser.

I juli stod fem kvinder frem i en artikel hos DR. Her fortalte de, at Khader i professionelle sammenhænge havde udsat dem for seksuelle krænkelser. Hændelserne skulle have fundet sted mellem 1999 og 2019. Siden hen stod flere kvinder frem i Berlingske og B.T., hvorefter De Konservative satte gang i advokatundersøgelsen.

Den tidligere justitsminister og nuværende formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, sagde i sidste måned ved partiets sommergruppemøde, at han nøje havde kigget på detaljerne. Og Pape var ikke i tvivl. Khader skulle ud af partiet.

»Jeg er sikker i min sag. Det er det rigtige at sige farvel til Naser Khader. Jeg synes ikke, at det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at en forening selv afgør, hvem der må være medlem af foreningen«, sagde Pape ved den lejlighed.

TV 2 har været i kontakt med tre kvinder, der stod frem hos DR med navn. De fastholder deres beretninger.

ritzau