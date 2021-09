De radikale opgiver håb om bred klimaaftale

De radikale har indtil nu fokuseret på, at en klimaaftale for landbruget skulle være bredt funderet i Folketinget. Men efter at blå blok har præsenteret et fælles udspil har landbrugsordfører Zenia Stampe opgivet det.

For det blå udspil har ikke noget bindende reduktionsmål for landbruget. Og uden et sådant er en aftale ifølge de radikale alt for langt fra, hvad der kræves for at nå Danmarks målsætninger inden for både miljø og klima.

»Vi har holdt over 60 møder og forsøgt at lave et fælles grundlag. Så vi troede, at det de ville komme med, ville være et forhandlingsoplæg. Men vi har fået et valgoplæg. Det havde måske været ok for et halvt år siden. Men vi sidder i de afgørende forhandlinger nu«, siger hun og fortsætter:

»At komme med noget, der er så langt fra både regeringen og støttepartiernes ønsker er at smække døren i hovedet på sig selv. Jeg tror ikke, at de blå ønsker at tage ansvar og leder efter en undskyldning for at forlade forhandlingerne«.

Blå bloks udspil er på lange stræk mere ambitiøst end det, regeringen har lagt frem. Store forskelle er dog, at blå blok vil tilføre 750 millioner kroner om året og har større fokus på eksempelvis at fjerne kvælstof fra vandmiljøer end at mindske udledningen.

Samtidig til blå blok tage implementeringen af EU-regulativer stille og roligt og ikke »overimplementere«. Og så er der altså ikke et bindende mål for, hvor meget landbruget skal reducere sin udledning.

»Det er alfa og omega med et bindende mål. Og det er en forudsætning for at være med i en aftale, at der er et bindende mål, fordi det står i forståelsespapiret mellem regeringen og den støttepartier. Vil det borgerlige ikke være med til det, så er de heller ikke med i en aftale«, siger Zenia Stampe.

Også Enhedslisten har fredag morgen sagt, at man nu har opgivet en bred aftale og gerne ser regeringen smide blå blok ud af forhandlingerne.

Ellemann: De tager fejl

Formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, siger til Ritzau, at han langt fra mener, at blå blok er ved at melde sig ud af forhandlingerne.

»Jeg mener, begge tager fejl«.

»Enhedslisten mener, at vi skal sparkes ud. Og vi mener, at de skal sparkes ud. Det er der ikke meget nyt i. Men jeg forstår ikke, at de er så vrede over et udspil, der er mere ambitiøst end regeringens«, siger han og fortsætter:

»Og til de radikale vil jeg sige, at vores formål er helt det modsatte. Vi vil gerne spille os attraktive og vise, at vi vil dette her. Og at vi ønsker et grønt og attraktivt fødevareerhverv i Danmark«.

