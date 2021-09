Minister tager godt imod barselsforslag med mere ligestilling

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tager som udgangspunkt godt imod aftalen mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforbund om en ny model for barsel.

De to organisationer er enige om en aftale, der stiller mor og far mere lige end i dag. Aftalen vil være et vigtigt indspil til de politiske forhandlinger om barsel, der skal finde sted i efteråret.

»Jeg er glad for, at DA og FH aktivt har meldt sig på banen for at tage del i at skabe bedre og mere fleksible rammer for forældreorlov i Danmark. Jeg synes også, at de er kommet frem til en model med mange gode takter i«.

»For mig handler det om at finde en model, der er til gavn for mødre, fædre og allervigtigst for børnene«, skriver ministeren i en kommentar til Ritzau.

De organisationer har givet håndslag på en model, der øremærker 11 uger barsel efter fødslen til hver af forældrene. Resten af barslen vil så kunne deles, som det passer parret.

Den officielle melding til Folketinget vil dog komme fra det nedsatte implementeringsudvalg, der er sat i verden for at se på, hvordan ny EU-lovgivning om barsel kan implementeres.

»Det er mit håb, at udvalget som helhed også vil tage positivt imod aftalen fra DA og FH. På den baggrund ser jeg frem til gode drøftelser med alle Folketingets partier«, skriver Peter Hummelgaard.

ritzau