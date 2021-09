Elisabet Svane: Først tog Mette Frederiksen kronjuvelen fra DF. Nu tager Pape de ældre

»Tror du virkelig, det er sådan, at jeg som Danmarks statsminister vågner om morgenen og er »helt vild« for at sende flygtninge tilbage til Syrien?«.

Der blev klappet højlydt på weekendens socialdemokratiske kongres i Aalborg, da statsminister Mette Frederiksen (S) indigneret gjorde kort proces over for en partifælle fra Ribe. Hun, partifællen, var utilfreds med regeringens udlændingepolitik og sagde, at det var, som om regeringen var netop »vild med« at sende flygtninge hjem. Nej, det var hun så ikke, statsministeren, måtte man forstå. Og i øvrigt var det ikke hende – eller »dig, der skal sidde i Ribe«, som hun sagde til partifællen – og vurdere, hvornår et land er sikkert at vende tilbage til.