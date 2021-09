Lokal tv-station skaber uro i Ishøj: »Det kommer ikke bag på mig, at Ole Bjørstorp jordede det, for det er sådan, han er«

Det trækker endnu en gang op til politisk stormvejr om vestegnsborgmester Ole Bjørstorp, der efter mange år som socialdemokrat nu repræsenterer Ishøjlisten.

I denne uge er han kommet under anklage for at benytte det kommunalt ejede TV-Ishøj som sin egen propagandakanal. Ifølge DR viser en redegørelse lavet af kommunen, at Ole Bjørstorp har medvirket 53 gange på kanalen i perioden 28. februar 2020 til 2. marts 2021. I samme periode har kun tre andre politikere medvirket henholdsvis en, to og fire gange.