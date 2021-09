Forskning: Hollandsk model gør ældre og ansatte glade

For at sikre kvaliteten i ældreplejen forsøger flere kommuner landet over at gøre en ekstra indsats for at tiltrække uddannet personale.

I Varde Kommune har man slået en klo i borgere fra Polen, Ukraine og andre lande mod øst, der uddannes til social- og sundhedshjælpere, mens de undervises i dansk og er i praktik på blandt andet plejecentre. Flere af østeuropæerne er kærester eller ægtefæller til ansatte i landbrugserhvervet, der ikke fylder lige så meget i hovedstadsområdet. Men også her har kommunerne muligheder for at tænke i nye løsninger.