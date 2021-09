Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er på mange måder et politisk B-menneske.

Da han blev valgt til Folketinget i 2011, på Fyn og med det ret så genkendelige efternavn, der så let som ingenting kunne have sparket alle døre op, valgte han at vente. Det gør B-mennesker. Ikke noget med at springe ud af sengen, før solen er oppe.