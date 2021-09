Efter rangsagning af flere adresser sigter politiet tre personer med tilknytning til Charlottenlund Lægehus

I forbindelse med ransagning af flere adresser har Nordsjællands Politi sigtet tre personer med tilknytning til Charlottenlund Lægehus, der gennem flere måneder har været under mistanke for svindel.

De tre personer er sigtet for at have foretaget registreringer af fiktive ydelser i flere patienters og ansattes navne. De er også sigtet for at have foretaget dobbeltfaktureringer, hvor lægehuset flere gange for de samme ydelser har modtaget betalinger både fra borgere og fra Region Hovedstaden. Det meddeler Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse. Det vides ikke, hvorvidt de sigtede nægter sig skyldige eller ej.