Mali forhandler med lejesoldater: Bramsen truer med dansk exit

Det vestafrikanske land Mali forhandler med russiske lejesoldater om at bekæmpe terrorister i landet.

Bliver aftalen til virkelighed, er det ’helt uacceptabelt’, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Jyllands-Posten.

Hun er klar til at stoppe Danmarks militære indsats i landet, hvis Mali indgår en aftale med de russiske lejesoldater.

»Vi samarbejder ikke med lejesoldater. Det er helt uacceptabelt og en klar rød linje, siger hun til avisen«.

Der er tale om private russiske lejesoldater fra Wagner-gruppen. De har blandt andet opereret i Syrien.

Ifølge det amerikanske nyhedsmagasin Foreign Policy har gruppen de seneste syv år været til stede i en række krigszoner og sammenfaldne stater.

Danmark forsøger nu sammen med Frankrig og andre lande, der er militært til stede i Mali, at lægge pres på Malis regering.

Landene prøver at tale de maliske myndigheder fra at indgå aftalen.

»Vi har gjort det meget klart over for den maliske regering, at det er en betingelse for vores tilstedeværelse, at den ikke samarbejder med Wagner-gruppen«, siger Bramsen til Jyllands-Posten.

Planlægningen med det danske bidrag fortsætter dog. Det sker med forventning om, at »den maliske regering opgiver det påtænkte samarbejde«, siger ministeren til avisen.

ritzau