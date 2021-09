Pia Kjærsgaard: Alle ved det. Også Kristian Thulesen Dahl

Stifter og tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, lægger endegyldigt tanken om, at hun kan indtræde som formand i stedet for Kristian Thulesen Dahl, død.

Det blev hun ellers opfordret til op til partiets årsmøde tidligere i september grundet flere års dårlige meningsmålinger og interne gnidninger. Pia Kjærsgaard afviste på årsmødet ikke muligheden. Direkte adspurgt, om hun kan se sig selv blive formand igen, svarer hun nu TV2 News:

»Nej. Det gør jeg ikke. For jeg vil ikke i kampvalg. Og Kristian Thulesen Dahl har tilkendegivet, at han bliver siddende lige meget hvad«, siger hun og fortsætter:

»Ansvaret ligger på Kristian Thulesen Dahl. Og det har han taget på sig og vil blive siddende lige meget, hvordan det går til kommunalvalget i november«.

Hun siger, at når partiet skal have en ny formand, så skal det være en ung og virkelysten af slagsen.

Om tanken om, hvorvidt hun skulle tage formandsposten, siger den tidligere formand:

»Jeg har været tøvende. Men der har været et meget stort og bredt ønske om det i meget lang tid. Ikke bare fra enkelte medlemmer«.

»Det har været meget massivt det sidste halve til trekvarte år. Det ved alle. Også Kristian Thulesen Dahl«.

Ansvaret er Thulesens

Generelt lægger Pia Kjærsgaard i interviewet gentagne gange vægt på, at ansvaret nu er Kristian Thulesen Dahls og at hun ikke er en del af ledelsen i partiet længere.

Og at hun ikke regner med at blive det.

»Kan man bruge mig, så gerne. Men det er ikke min beslutning, det er Kristian Thulesen Dahls. Vil han træffe beslutningerne selv, så er det sådan, det er«.

»Jeg bliver ikke inddraget. Det gør jeg faktisk ikke«, siger partistifteren.

Pia Kjærsgaard siger, at endnu et valgnederlag vil være formandens ansvar. Men hun ønsker ikke at svare på, om Kristian Thulesen Dahl bør gå, skulle det ske.

Hun kritiserer dog ledelsen for ikke at komme med løsninger på partiets kvaler.

»Jeg synes, det er på høje tid, at man nu gør noget ved problemerne. Det betyder, at vi talentudvikler, vi politikudvikler og ser lidt fremad«

»Morten Messerschmidt er den yngste i folketingsgruppen og han er 40. Det kunne være godt med nogle unge, der har noget gejst«, siger hun.

ritzau