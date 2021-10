Pape og Ellemann forsøger at udmanøvrere de røde støttepartier i fælles klimaudspil

Venstre og Konservative slår i en fælles erklæring klar, at de gerne sætter deres underskrift på en aftale om klimareduktioner i landbruget, som indeholder et bindende mål.

Til gengæld skal en række betingelser opfyldes, og det er ikke tilfældet i regeringens nuværende planer, mener de to partier.

Det fremgår af et brev, som de to partiers formænd, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K), har sendt til finansminister Nicolai Wammen (S).

»Vi er bestemt klar til at acceptere et bindende mål. Og 40 til 60 procent lyder nærmest i den lave ende. Men det er vi klar til. Vi skal have en bred aftale og en ansvarlig aftale«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Forsøg på at holde støttepartier ude

Ifølge Søren Pape Poulsen er brevet desuden et forsøg på at overtale regeringen til at undgå en aftale, der udelukkende baserer sig på regeringens støttepartier.

»Vi har selv vist en vej. Og hvis man vil følge den vej, er vi klar til at sige, at det her kan lande på 60 procent (som bindende reduktionsmål, red.), hvis vi så bare kan få alt omkring det til at hænge sammen«, siger Søren Pape Poulsen.

»Vi er ikke skræmt af bindende mål. Man skal bare kunne opfylde dem. Det kræver, at man går i vores retning og ikke i Enhedslistens retning«.

Bindende klimamål var ellers ikke en del af Venstres og Konservatives fælles udspil med alle de blå partier. Begge partiledere har dog tidligere flirtet med tanken om et bindende mål. Eksempelvis er Søren Pape Poulsen tidligere blevet spurgt om et bindende klimamål. Det har han tidligere ikke villet afvise.

Af brevet fremgår det også, at Venstre og Konservative står fast på, at der skal sendes flere penge til landbruget, og at restriktioner ikke skal være det førende værktøj for at opnå reduktionerne.

Derudover vil de borgerlige partier stadig gerne have en anden opgørelse af niveauet af kvælstof i danske farvande, og der skal stadig sættes penge af til at udtage 100.000 hektar lavbundsjord.

Regeringen har tidligere afvist, at det er muligt at udtage så meget lavbundsjord, og fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S) har sagt, at ’det ikke er realistisk’.

»Man har fra regeringens side et synspunkt om, at små arealer kan man ikke regne med. Sådan ser vi ikke på verden. Så vi mener, at det er realistisk med 100.000 hektar«, siger Jakob Ellemann-Jensen, mens Søren Pape Poulsen opfordrer til, at regeringen rykker sig:

»Alle skal rykke sig. Landbruget skal rykke sig. Partierne skal rykke sig. Det eneste, der åbenbart ikke skal rykke sig, er styrelsen og ministeriet. De holder stædigt fast ved deres gamle metoder«, siger K-formanden.

ritzau