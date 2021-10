Mette Frederiksen i åbningstale: Vi vil bygge 22.000 boliger til 8.000 kroner om måneden

Regeringen vil gøre det muligt at opføre 22.000 flere almene boliger over de næste 10-15 år. Det fremgår af statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget, hvor hun løfter en del af sløret for det boligudspil, som regeringen forventes at præsentere senere på ugen.

De fleste af de mange almene boliger skal bygges i de større byer, og alene i Storkøbenhavn er det tanken, at der skal ske en tredobling af nybyggeriet af almene boliger, fremgår det af statsministerens tale.