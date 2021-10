Mette Frederiksen: Siddique blev udsat for et uhørt racistisk angreb

Statsminister Mette Frederiksen (S) tager afstand fra et verbalt angreb mod folketingsmedlem Sikandar Siddique og hans forældre i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag.

Det skriver hun på Facebook torsdag i forbindelse med åbningsdebatten.

» Han blev i går (tirsdag, red.) udsat for et helt uhørt racistisk angreb lige uden for Christiansborg. Det er slemt nok i sig selv. Men endnu værre er det, at hans gamle forældre også blev udsat for en helt urimelig og ubehøvlet overfusning«, skriver Mette Frederiksen blandt andet.

»Jeg bliver så ked af det, og jeg vil i aften bede Folketinget samlet tage afstand fra episoden. Et racistisk angreb på en familie er et angreb på alle minoriteter. Det hører ikke hjemme i Danmark«.

»Og et angreb på en demokratisk folkevalgt politiker er et angreb på selve demokratiet. Det hører derfor heller ikke hjemme i Danmark. Mine tanker går i dag især til Sikandars forældre«, skriver hun.

En mand iført en T-shirt med teksten ’Fuck islam’ antastede Siddique, der er løsgænger og leder af Frie Grønne, mens Siddique kom gående ud fra Christiansborg med sin mor og 82-årige far, som måtte støtte sig til en rollator.

Både det tidligere medlem af Alternativet og hans forældre blev overfuset af manden, som blandt andet opfordrede dem til at ’rejse hjem’. Det kunne B.T. vise i en video.

»Har du snart tænkt dig at rejse hjem? Så kan du jo tage dine forældre med, eller hvad det er. Din arabiske kultur hører ikke hjemme i Danmark. I er ikke velkomne her«, råbte manden til Siddique og hans familie.

Allerede tirsdag og onsdag var en række folketingskolleger, både fra rød og blå blok, ude med støtte til Siddique, der har pakistanske rødder.

Siddique har takket for støtten.

»Tusind tak for alle de varme henvendelser oven på oplevelsen i går. Det betyder rigtig meget for både mine forældre og mig. Vi har det efter omstændighederne godt, og politiet er nu på sagen, skrev han onsdag på Twitter.

ritzau