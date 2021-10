Venstre og Socialdemokratiet i åben slagudveksling om velfærdsløfter

»Pengene skal tjenes, før de kan bruges.

Sådan siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ved Folketingets åbningsdebat om partiets krav til en kommende velfærdslov, som Venstre vil kalde en ’vækst og velfærdslov.’

Venstre har to krav til loven, der skal sikre penge til velfærden, når en større del af befolkningen kræver ydelser eller hjælp: At udgifterne til velfærden ikke overstiger den økonomiske vækst målt i bruttonationalproduktet, bnp. Og at regningen ikke bliver betalt af skattestigninger.

»En stigning i de offentlige udgifter skal bindes op på en stigning i den økonomiske vækst. Med afsæt i et skattestop - selvfølgelig«, siger han.

Det er dog ikke noget, Socialdemokratiets fungerende politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, tager godt imod.

Han mener, at Venstre har pakket et løfte om velfærd sammen ved at have sådanne krav.

»Det er, synes jeg, opsigtsvækkende, at det store oppositionsparti Venstre nu ikke længere er med på det (et velfærdsløfte, red.)«, siger han.

»Tænk, at der nu skal ultimative krav til, før man er klar til blot at lægge en bund under velfærden«.

Det er ikke tilfældet, siger partiformanden, som understreger, at Venstre med sine krav lever op til sit velfærdsløfte.

»Det at sige, at vi tjener pengene, før vi bruger dem, er ikke at løbe fra et velfærdsløfte«.

»Vi siger til borgerne: I skal kunne regne med, hvad I har i hånden«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre gav ved folketingsvalget i 2019 et løfte om at ville investere i velfærden og sikre omsorg, tid og kvalitet i plejen, i takt med at der kommer flere børn og ældre.

Ad flere omgange spørger Socialdemokratiet ind til, ’hvad Venstres skattestop vil koste’.

På spørgsmålet fra Kasper Sand Kjær (S) svarer Jakob Ellemann-Jensen:

»Der er et eller andet komisk og pinagtigt over det«, siger V-formanden.

» Jeg har printet det her, og jeg kan også komme ned med det. Det har ligget på vores hjemmeside, og det er offentlig tilgængeligt. Uvidenhed er ikke en dyd«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

ritzau